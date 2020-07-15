Десятки машин пострадали после сильного ветра в Москве

116 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра. В результате повреждения получили 49 машин.
Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Сильным ветром за сутки были повалены 116 деревьев, —
передаётРИА Новости.
Больше всего зелёных насаждений упали в Юго-Западном, Северном и Зеленоградском административных округах. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Ранее, как писал NEWS.ru, Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал заведениям прекратить обсаживание на летних верандах. Причиной стало ухудшение погодных условий.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен