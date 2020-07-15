Десятки машин пострадали после сильного ветра в Москве

https://static.news.ru/photo/5725d880-c695-11ea-8458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

116 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра. В результате повреждения получили 49 машин.

Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Сильным ветром за сутки были повалены 116 деревьев, — передаёт РИА Новости.

Больше всего зелёных насаждений упали в Юго-Западном, Северном и Зеленоградском административных округах. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее, как писал NEWS.ru, Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал заведениям прекратить обсаживание на летних верандах. Причиной стало ухудшение погодных условий.