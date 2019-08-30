Четыре легковушки и грузовик столкнулись на трассе М-4 «Дон» недалеко от города Павловска Воронежской области. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщили в МЧС.
Также травмы получил ребёнок 11 лет и водитель большегруза, передаёт
По данным МВД, причиной стала потеря управления водителем иномарки. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, которая от удара вылетела на «встречку».
Ранее News.ru писал, что автомобиль сбил трёх человек на пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошёл на улице Нижегородской. В результате ДТП один человек отлетел к бордюру. По предварительным данным, от полученных травм он скончался.