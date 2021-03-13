Выдержат ли кинотеатры конкуренцию со стриминговыми сервисами

До пандемии почти никто всерьёз не обсуждал закат эры кинотеатров. Громкие премьеры собирали полные залы и многомиллионную выручку, а доминирование стриминговых сервисов было возможно лишь в страшном сне Тарантино. Однако с приходом коронавируса ситуация на кинорынке перевернулась с ног на голову: онлайн-платформы перетягивали всю аудиторию на себя, в то время как их офлайн-конкуренты пытались пережить локдаун, неся колоссальные убытки каждый месяц. Что ждёт индустрию в посткарантинную эпоху — в материале NEWS.ru.

Традиционные кинотеатры постепенно утрачивают своё главное преимущество — право на эксклюзивный показ картин. Если раньше зритель мог посмотреть премьеру только на большом экране либо был вынужден ждать её цифрового релиза, то сейчас некоторые новинки выходят одновременно как онлайн, так и офлайн.

По такому пути уже пошла американская студия Warner Brothers, которая приняла решение транслировать большую часть своих фильмов на стриминговом сервисе HBO Max одновременно с показами в кинотеатрах. Disney тоже активно развивает собственную платформу Disney+, выпустив на ней мультфильмы в одно время с офлайн-премьерой. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов считает, что подобную тенденцию может подхватить и вся остальная киноиндустрия.

По мнению режиссёра Павла Лунгина, в будущем прокатчики будут делать упор исключительно на массовое кино, в то время как авторские ленты полностью уйдут в онлайн.

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Кинотеатры будут показывать только хиты, детские фильмы, крупную голливудскую продукцию. А авторское кино уйдёт в онлайн. Прокат у авторского кино совершенно ничтожный, и они себя не окупают. Значит, надо уменьшать стоимость продукции, нужно переходить в формат интернет-платформы. Павел Лунгин режиссёр режиссёр

При таком сценарии кинотеатрам удастся оставаться на плаву только в том случае, если блокбастеры будут собирать многомиллионную кассу. На бумаге запланированные премьеры должны прокормить прокатчиков, но гарантировать успех даже самых ожидаемых фильмов эксперты не берутся. С одной стороны, отечественная лента «Огонь» собрала 926 млн рублей, а «Последний богатырь: Корень зла» больше 2 млрд, с другой — американская «Чудо-женщина: 1984» провалилась в прокате и не отбила бюджет.

Будущее кинотеатров определят кассовые сборы ближайших блокбастеров, если их не перенесут в очередной раз. Здесь показательным будут сборы фильма «Чёрная вдова», который до пандемии вполне мог рассчитывать на кассовые сборы в районе $1 млрд, — добавил в свою очередь Буйволов.

Большинство отраслевых экспертов, опрошенных NEWS.ru, не верят в скорую «смерть» традиционных кинотеатров, ссылаясь на уникальный спектр эмоций от просмотра фильмов на большом экране. По их мнению, в домашних условиях не получится достичь «особенной атмосферы, звука и изображения».

Кинотеатры — это место социальной встречи, куда можно пригласить девушку, куда можно пойти всей семьёй. Это социальная функция не пропадёт. Да и есть магия тёмного зала как места общения, где все испытывают одну и ту же эмоцию, — отметил Лунгин.

Каждый раз с появлением новой формы изобразительного искусства мировое сообщество спешит «похоронить» её предшественниц. До сих пор все выводы о скорой «смерти» как театра, так и кино были поспешны. По мнению Лунгина, так будет и в случае со стриминговыми сервисами.

Человечество не отказывается от своих приобретений. Когда придумали кино, сказали, что умрёт театр, а он не умер. Когда появилось телевидение, сказали, что умрёт кино. Всё осталось, и театр, и ТВ, и кино. Человеческая жадность расширяется бесконечно, но пока ещё люди ни от чего не отказывались, — сказал Лунгин.

Вернётся ли зритель в кинотеатры, во многом зависит от политики киностудий. Если прокатчики продолжат терять право на эксклюзивную трансляцию новинок, офлайн-сегмент вряд ли спасёт даже «особенная атмосфера». Всё-таки пандемия сильно отразилась на потребительских привычках — для многих премьерный показ перестанет ассоциироваться с походом в кино, если новинку можно будет посмотреть и в домашних условиях. При таком исходе показ фильмов на большом экране не исчезнет как явление, но точно потеряет в массовости.