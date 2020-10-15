ВЦИОМ: каждый пятый россиянин имеет просроченную задолженность

https://static.news.ru/photo/7a603f90-0f36-11eb-be6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ, а также долги перед физическими лицами, сообщает ВЦИОМ.

Так, у 10% граждан размер долга находится в промежутке от 50 тыс. до полумиллиона рублей, менее 50 тыс. — у 8%, а более полумиллиона задолжали 2%, пишут «Известия».

К небольшим задолженностям, до 50 тысяч, большинство респондентов, 83%, могут расплатиться с долгом в течение года. Те же, на ком «висит» до полумиллиона, настроены менее оптимистично — только 39% опрошенных смогут решить свои финансовые проблемы в сжатые сроки.

85% участников исследования знают о возможности оформления личного банкротства, но о новой схеме внесудебного признания несостоятельности хорошо знают только 4%, а 39% что-то слышали о ней. Воспользоваться новым механизмом готов каждый третий из тех, кто задолжал от 50 тыс. до полумиллиона рублей. Согласно вступившим с 1 сентября в силу поправкам в закон «О банкротстве», физлица и ИП могут признать свою несостоятельность через МФЦ, без участия суда и финансового управляющего, при условии, что размер обязательств составляет не менее 50 и не более 500 тыс. рублей и приставы ранее не нашли у должника имущества и вернули исполнительный лист взыскателю.

Руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин считает положительным моментом осведомлённость почти 40% россиян о внесудебном банкротстве и полагает, что до конца года должники оформят 12–15 тысяч обращений о банкротстве и 3-4 тысяч процедур будет проведено. Замминистра экономического развития Илья Торосов уверен, что перед обращением к процедуре банкротства гражданин должен исчерпать все ресурсы самостоятельного выхода из ситуации.

Как писал NEWS.ru ранее, с начала года число банкротств в России выросло на 64,9% по сравнению с данными за 2019 год. В абсолютном выражении по количеству личных банкротств лидируют Москва и Московская область — 4,6 тысячи и 4 тысячи человек соответственно.