В России выросли продажи легковых автомобилей «Автостат»: продажи легковых автомобилей в РФ за год выросли в 2,6 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил 72,2 тысячи проданных машин, сообщили аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные ООО «Паспорт промышленный консалтинг». Отмечается, что АвтоВАЗ удерживает позицию российского бестселлера: продажи производителя выросли в 3,3 раза.

Более половины (51%) проданных в последний весенний месяц машин приходится на три марки. Больше всего было реализовано отечественных авто LADA. Показатель в мае составил 22 тысячи единиц. Это чуть более 30% от общего объема продаж.

По 10% принадлежит китайским Chery (7,4 тысячи штук) и Haval (7,4 тысячи штук). В пятерку лучших по продаваемости также попали китайский бренд Geely (6,7 тысячи штук) и корейский Kia (3,1 тысячи штук). При этом Kia продемонстрировала падение объемов реализации на 13,6%.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).