В первом полугодии 2020 года импорт товаров в Россию сократился на 5,8%

https://static.news.ru/photo/81c6487c-c064-11ea-ad3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Uhlemann/ZB/Global Look Press

Федеральная таможенная служба России (ФТС) сообщила о сокращении импорта товаров из стран дальнего зарубежья в первой половине 2020 года. По данным ведомства, он снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Со своей стороны, Россия импортировала товаров на $16,407 млрд.

Так, импорт продовольственных товаров и сырья упал на 7,8%, поставки растительного масла снизились на 39,5%, овощей — на 38,1%, рыбы — на 28,3%, мяса и субпродуктов — на 15,5%, молочных продуктов — на 5,2%, сахара — на 2,6%. Снизился и ввоз текстильной продукции на 4%, текстильной одежды — на 15,4%, хлопка — на 13,6%.

Однако в июне импорт химической продукции вырос на 25,9% по сравнению с маем, машиностроительной — на 8,8%, фармацевтической — на 59,1%, полимеров и каучука — на 14,1%, парфюмерии — на 10,9%, моющих средств — на 5,1%, электрооборудования — на 17,7%, инструментов и оптических аппаратов — на 17,1%, механического оборудования — на 15,7%, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал ранее, что японский финансист объяснил устойчивость российской экономики. По его словам, такая стабильность была приобретена благодаря борьбе с западными санкциями.