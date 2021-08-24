В МИД России заявили о скором завершении строительства СП-2

До завершения строительства второй ветки газопровода «Северный поток — 2» осталось буквально несколько недель. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, проект близок к своему физическому завершению. «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, экономическими партнёрами «Газпрома» выступили Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. В конце июля США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2», согласно которому Штаты отказались от ввода дополнительных санкций в отношении проекта, а ФРГ обязалась сделать всё возможное, чтобы помочь Украине сохранить транзит российского газа по территории страны после 2024 года.

Ранее сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре. По словам замглавы Фонда энергетической безопасности Алексея Гривача, Европе может потребоваться запуск двух ниток газопровода до конца текущего года.