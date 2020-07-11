В Госдуму РФ внесён проект об изменении порядка перерасчёта военных пенсий

Госдума рассмотрит законопроект об изменении порядка перерасчёта военных пенсий. Проект подразумевает отмену срока перерасчёта в течение не более 12 месяцев.
В пояснительной записке документа уточняют, что закон позволит ветеранам, получающим пенсию, своевременно обратиться в Пенсионный фонд РФ, не переживая, что они могут не успеть за год сделать это,
При этом, дополнительного выделения средств закон не потребует, так как они были заложены в федеральный бюджет.
Как писал NEWS.ru ранее, индексация военных пенсий в 2020 году составит 3%, что согласуется с уровнем инфляции за прошлый год. Перерасчёт выплат будет произведён с 1 октября. Помимо военнослужащих, индексация затронет сотрудников МВД, МЧС, ФСО, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Федеральной таможенной службы, СВР и ряда других органов. Индексация составит 4%.
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