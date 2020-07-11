В Госдуму РФ внесён проект об изменении порядка перерасчёта военных пенсий

https://static.news.ru/photo/2e7918ac-c307-11ea-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект об изменении порядка перерасчёта военных пенсий. Проект подразумевает отмену срока перерасчёта в течение не более 12 месяцев.

В пояснительной записке документа уточняют, что закон позволит ветеранам, получающим пенсию, своевременно обратиться в Пенсионный фонд РФ, не переживая, что они могут не успеть за год сделать это, сообщают на портале «Экономика сегодня»

При этом, дополнительного выделения средств закон не потребует, так как они были заложены в федеральный бюджет.

Как писал NEWS.ru ранее, индексация военных пенсий в 2020 году составит 3%, что согласуется с уровнем инфляции за прошлый год. Перерасчёт выплат будет произведён с 1 октября. Помимо военнослужащих, индексация затронет сотрудников МВД, МЧС, ФСО, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Федеральной таможенной службы, СВР и ряда других органов. Индексация составит 4%.