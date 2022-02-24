В Европе цены на газ выросли на 35%

Стоимость газа в Европе выросла на 35%, об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Сообщается, что в начале сессии 24 февраля цена доходила до $1400. Стоимость барреля нефти Brent на торговой площадке ICE поднялась до $105 впервые с августа 2014 года.
Цены на энергоносители в Европе растут на фоне эскалации ситуации вокруг Украины и военной спецоперации России на территории Донбасса. Биржевые цены на газ
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна будет покупать газ и уголь не в России, потому что эта страна не соблюдает международное право. По его словам, такое решение вызвано военной операцией России на Украине.
Он добавил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время абсолютно невозможен