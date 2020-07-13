Треть семей в России заявили, что сейчас не время для покупки жилья

Больше трети российских семейных пар считают текущий момент неподходящим для приобретения жилья. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу «ДОМ.РФ».
В июне 2020 года таких семей оказалось 34%, это минимальный уровень с 2018 года,
При этом 38%, напротив, полагают, что жилье покупать лучше именно сейчас, пока в стране действует программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых. За месяц доля позитивно настроенных увеличилась на 9%. При этом ожидания населения в жилищной сфере улучшаются второй месяц подряд после ухудшения в апреле. Оно было вызвано нестабильностью на финансовых рынках и экономическими последствиями пандемии коронавируса.
Льготную ипотеку с государственной поддержкой аналитики «ДОМ.РФ» назвали ключевым фактором восстановления потребительских настроений. Май стал первым месяцем её полномасштабной реализации".
Кроме того, эксперты посчитали, что улучшению ожиданий населения в жилищной сфере способствуют нормализация общей экономической ситуации и снижение уровня неопределённости.
Опрос проводился методом случайной выборки с помощью телефонных интервью на всей территории страны. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Заявленная статистическая погрешность составляет не более 2,6%.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо сокращать издержки в строительстве. По его словам, в поле зрения властей должно быть всё, что связано с экономически необоснованным ростом стоимости жилья.
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