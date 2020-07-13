Треть семей в России заявили, что сейчас не время для покупки жилья

https://static.news.ru/photo/bf8a6284-c518-11ea-bb05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше трети российских семейных пар считают текущий момент неподходящим для приобретения жилья. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу «ДОМ.РФ».

В июне 2020 года таких семей оказалось 34%, это минимальный уровень с 2018 года, сказано в материалах исследования. 24% сочли время для покупки квадратных метров «скорее плохим», ещё 10% — «очень плохим».

При этом 38%, напротив, полагают, что жилье покупать лучше именно сейчас, пока в стране действует программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых. За месяц доля позитивно настроенных увеличилась на 9%. При этом ожидания населения в жилищной сфере улучшаются второй месяц подряд после ухудшения в апреле. Оно было вызвано нестабильностью на финансовых рынках и экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Льготную ипотеку с государственной поддержкой аналитики «ДОМ.РФ» назвали ключевым фактором восстановления потребительских настроений. Май стал первым месяцем её полномасштабной реализации".

Кроме того, эксперты посчитали, что улучшению ожиданий населения в жилищной сфере способствуют нормализация общей экономической ситуации и снижение уровня неопределённости.

Опрос проводился методом случайной выборки с помощью телефонных интервью на всей территории страны. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов. Заявленная статистическая погрешность составляет не более 2,6%.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо сокращать издержки в строительстве. По его словам, в поле зрения властей должно быть всё, что связано с экономически необоснованным ростом стоимости жилья.