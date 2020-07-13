Стало известно, в каких регионах зарплаты выросли вопреки коронавирусу

https://static.news.ru/photo/65a8c9b4-c526-11ea-84f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте и апреле 2020 года на фоне ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, официальные зарплаты россиян сократились в 68 регионах. При этом в 17 субъектах Федерации они не изменились или даже выросли.

Такие данные приведены в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которое ссылается Lenta.ru.

Больше всего зарплаты поднимали в Сахалинской области (+6,9% в годовом выражении), на Чукотке (+5,6%), в Псковской (+5,3%) и Волгоградской (+5,1%) областях. Положительную динамику также показали Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Дагестан, Тува, Курганская область и Чечня.

Хуже всего ситуация складывалась в Удмуртии (-17,5%), в Пермском крае и Тюменской области (по −13,9%), в Краснодарском крае и Татарстане (-13,6 %). Кроме того, не менее чем на 10% зарплаты снизились в республике Марий Эл, Кемеровской, Кировской, Костромской и Владимирской областях.

В общей сложности за всю весну российский фонд оплаты труда снизился на 4,7% по сравнению с тем же периодом 2019 года — до 6,8 трлн рублей. Падение объёма зафиксировано Росстатом впервые за последние два десятилетия.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил в течение трёх месяцев скорректировать национальные проекты и подготовить указы о целях национального развития. На совещании, после которого было принято такое решение, председатель правительства Михаил Мишустин предложил перенести реализацию нынешних нацпроектов с 2024 года на 2030-й.

Несколькими днями ранее в Минэкономразвития не подтвердили данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. О том, что у 45% граждан среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, заявляли социологи. По их данным, в конце февраля таковых людей было 38,1%. В министерстве, наоборот, заявили, что в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении. Такой вывод там сделали на основе анализа потребительского спроса, который на фоне пандемии вырос.