Совфед утвердил принципы финансирования народных инициатив

https://static.news.ru/photo/acb1ec4c-c68d-11ea-ac05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации на заседании 15 июля одобрил два закона, которые создают правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного — так называемого «народного» — бюджетирования на муниципальном уровне. Документы появились после поручения президента Владимира Путина в пять раз увеличить финансирование предложенных жителями проектов.

Первый вносит изменения в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Нововведения позволят гражданам определять, на что в первую очередь потратить средства местного бюджета.

Кроме этого жители смогут участвовать в разработке инициатив, направленных на решение приоритетных местных проблем. После общественного обсуждения такие проекты будут вноситься в местную администрацию. При этом обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.

Инициатором внесения такого проекта может выступить группа граждан от десяти человек и более, достигших 16 лет, передаёт РИА Новости. Вместе с тем, муниципальным образованиям предоставлено право уменьшать минимальную численность.

До внесения проекта в администрацию он должен быть рассмотрен и обсуждён гражданами на сходе, собрании или конференции. Если аналогичных проектов окажется несколько, будет осуществляться конкурсный отбор.

Второй принятый Совфедом закон вносит изменения в Бюджетный кодекс. Они наделяют министерство финансов полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов. Речь в данном случае идёт о реализации народных инициативных проектов. Кроме того, поставлена задача информировать граждан о соответствующем бюджете в доступной и понятной форме.

Среди утверждённых норм — присвоение каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года уникального кода классификации бюджетных расходов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации народных инициатив местного значения будут относиться к неналоговым доходам и направляться только на эти цели.

Изменения в закон о местном самоуправлении должны вступить в силу с 1 января 2021 года, в Бюджетный кодекс — через месяц после официального опубликования, за исключением нормы о коде классификации.

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