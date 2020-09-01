Советник министра финансов России: «Беларусь — дисциплинированный заёмщик»

Белоруссия является самым большим должником РФ среди всех стран мира и брала у нас уже несколько кредитов, заявил NEWS.ru советник министра финансов России Сергей Сторчак. Ранее Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга республики перед Россией в 2021 году, сумма обязательств составляет $600 млн. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, белорусская сторона просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.

О соответствующей заявке « Интерфаксу » сообщил источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом. При этом в самом финансовом ведомстве данную информацию нашему изданию также подтвердили.

Сергей Сторчак Владимир Федоренко/РИА Новости

Министерства финансов двух стран ведут переговоры по рефинансированию госдолга Белоруссии. Сейчас мы начинаем отрабатывать на техническом уровне условия и объёмы данного кредита, — проинформировали NEWS.ru в пресс-службе российского Минфина.

Как стало известно, на этой неделе вопрос о рефинансировании госдолга Минска «будет обсуждаться на уровне руководителей правительств двух стран».

Вероятность предоставления белорусской стороне новых госресурсов от России весьма велика с учётом политического уровня, на котором вопрос обсуждается. Именно сейчас самое подходящее время для обсуждения вопроса рефинансирования, так как сейчас верстается федеральный бюджет РФ, — сообщил источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.

Он считает, что для Минска оптимальным сроком получения от России средств для рефинансирования госдолга является январь – февраль 2021 года. В этом случае белорусская сторона «не испытывала бы каких-либо проблем с исполнением внешних обязательств как минимум в течение первого полугодия», добавил он.

27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что договорился с руководством России обсудить возможность рефинансирования $1 млрд госдолга.

То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты, — отметил Лукашенко.

Как объяснил NEWS.ru советник министра финансов и экс-замминистра финансов России Сергей Сторчак, «график платежей, который приходится на текущий год, зависит от запроса дебитора».

Если они просят погасить всю сумму, это нормальная позиция. Ничего особенного в этом нет. То что высказывается в прессе, — эти цифры соответствуют, плюс – минус 10% от этих сумм, 700–800 млн. В российской практике нет прецедентов, связанных с тем, чтобы кто-то просил рефинансировать задолженность по ранее предоставленным кредитам. Мы — маленький кредитор. Причём мы стали предоставлять кредиты зарубежным заёмщикам в достаточно больших объёмах только после глобального финансового кризиса, во второй декаде этого века. Сергей Сторчак личный советник главы Министерства финансов РФ и заместитель министра финансов России личный советник главы Министерства финансов РФ и заместитель министра финансов России

«С точки зрения Белоруссии как суверенного кредитора, это серьёзные суммы, с точки зрения Российской Федерации как ответственного суверенного кредитора, это суммы небольшие», подчеркнул Сторчак.

У нас особенности взаимоотношений с этой республикой. Все эти кредитные соглашения прошли через мои руки. Мы всегда работали, отталкиваясь от условий рынка. Это значит, что никаких специальных условий, никаких льготных процентных ставок не было. Мы всегда работали с Белоруссией как с ответственным заёмщиком, который понимает методологию привлечения суверенных кредитов от суверенного кредитора. Потому что сплошь и рядом приходят страны-заёмщики, которые требуют льгот. Базовый принцип, на котором всегда работала Российская Федерация, — ставка кредита заёмщика не может быть меньше ставки фондирования нас самих. Этот принцип и с белорусами всегда выдерживался, — сказал Сергей Сторчак.

Советник Силуанова напомнил, что РБ «приобрела у нас несколько кредитов, даже начиная с 2004 года, у неё никогда не было просрочек с точки зрения выполнения обязательств по графикам платежей — ни по процентам, ни по погашению основной суммы долга».