СМИ: власти РФ планируют ограничить полёты несерийных самолётов

https://static.news.ru/photo/3340fc4a-c674-11ea-adc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich via imago-images.de/Global Look Press

Руководитель Росавиации Александр Нерадько распорядился проработать поправки к Воздушному кодексу страны, предусматривающие запрет на использование во время проведения авиационных работ единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС). Иными словами — летательных аппаратам, которые не являются серийными.

При этом в Минтрансе и Росавиации заявляют, что законопроект о запрете ЕЭВС разрабатывать не планируют, пишут «Известия» со ссылкой на поручение Нерадько от 16 июня 2020 года.

Несмотря на это, не ограничивать эксплуатацию ЕЭВС ведомство попросила Ассоциация авиаработ. Её руководитель — Вадим Цыганаш — пояснил журналистам, что несерийная техника в данный момент используется на большинстве авиахимических работ, а также во время мероприятий по защите и охране лесов.

Общественник считает, что реальной альтернативы ЕЭВС не существует, а запретительные меры повлекут финансовые потери сельхозпроизводителей. По его словам, если прекратить химобработку земель, которую производят именно на таких самолётах, показатели урожайности могут упасть — на 6–7 млн га обрабатываемых полей показатели могут рухнуть на 20%.

По данным Ассоциации, отрасль потеряет около 30 балкеров-зерновозов, или 600 тысяч тонн зерна в год. Охрану и защиту лесов придётся урезать на треть. Рынок коммерческой древесины рискует потерять до 12 млрд рублей в год.

Пострадает, по мнению Цыганаша, и охрана и защита лесов, так как, в случае изменений Воздушного кодекса, придётся использовать более дорогую в обслуживании воздушные суда.

По мнению «Известий», в качестве альтернативы для ЕЭВС можно выбрать российские легкомоторные самолёты Т-500. Они должны производиться в Татарстане. Однако их сборка по-прежнему не запущена, проект оценивается в 2 млрд руб. Стоимость одного такого воздушного судна может превышать цену аналогичного ЕЭВС в несколько раз (12 млн рублей против 3 млн рублей), а потребности сельскохозяйственной отрасли РФ оцениваются в 900 самолётов.

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