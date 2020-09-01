СМИ узнали о планах Apple выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G

https://static.news.ru/photo/3b962010-ec2a-11ea-8c52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillaume Payen/Global Look Press

Стало известно, что американская корпорация Apple планирует выпустить 75 млн смартфонов iPhone, поддерживающих новый стандарт связи 5G.

Источники агентства Bloomberg узнали, что компания направила запрос поставщикам на изготовление партии гаджетов с поддержкой 5G.

Apple попросила поставщиков изготовить не менее 75 миллионов iPhone с 5G до конца года, что в целом соответствует выпуску прошлого года, — отмечается в сообщении.

При этом источники в компании Apple рассказали агентству, что в этом году корпорация выпустит около 80 млн iPhone нового поколения.

Вероятнее всего, новые модели гаджетов Apple будут представлены в октябре. Среди новинок ожидаются четыре новые модели смартфона iPhone, новый планшетный компьютер iPad Air, две модели умных часов Apple Watch, новые наушники и уменьшенная версия колонки HomePod.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Сеть попали характеристики нового iPhone 12 Pro Max, однако подтвердить подлинность этой информации до презентации новых устройств Apple возможности нет.

Уточнялось, что цена на новые iPhone на территории США составит около $1100 (эквивалентно примерно 82 тысячам рублей).