Сенатор объяснил ошибки с начислением пенсий россиянам

https://static.news.ru/photo/faa69792-e6de-11ea-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ошибки при начислении пенсий, выявленные Счётной палатой, объясняются рядовыми рабочими недочётами. Такое мнение высказал первый зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

То, что они увидели ошибки, задвоения, если там нет злого умысла, то это всё рабочие вещи, которые надо устранять и заниматься этим делом специалистам, — сообщил он в интервью РБК.

По мнению сенатора, введение неверных данных допустимо и иногда происходит, важно вовремя устранять недочёты и оперативно реагировать на жалобы людей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Счётная палата нашла ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии. Об этом говорится в отчёте аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах. Проблема с начислением пенсий возникала из-за того, что ПФР открывал несколько пенсионных счетов на одного человека и не объединял их или присваивал один СНИЛС сразу нескольким гражданам.

Также к необоснованному занижению пенсии приводила и смена фамилии. По данным аудиторов, ПФР не указывал на лицевых счетах граждан данные о смене фамилии, что приводило к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

За период с 2017 по 2019 годы ПФР объединил счета у 89,8 тысячи россиян. Аудиторы не исключают, что все эти пенсионеры недополучили пенсии.