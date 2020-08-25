Сбербанк и S7 внедряют систему продажи билетов на блокчейн-платформе

https://static.news.ru/photo/d8a7635c-e755-11ea-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк и авиакомпания S7 с сентября запускают систему продажи авиабилетов для корпоративных клиентов с использованием блокчейн-платформы, смарт-контрактов и — впервые в стране — виртуальных токенов.

Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что S7 стала первой компанией, воспользовавшейся платформой Сбербанка для расчётов с контрагентами. У агентов по продаже билетов S7 со счетами в Сбербанке появилась возможность мгновенно рассчитываться через смарт-контракты с помощью токенов. Скорость расчётов по сделке с билетами сократилась до 20 секунд против десяти дней при стандартной процедуре.

Издание также указывает, что новой схемой не предусмотрено наличие авансов и банковских гарантий. Деньги со счёта агента токенизируются и передаются продавцу по алгоритмам, записанным в смарт-контракте. Токены привяжут к реальным счетам клиентов.

Авиакомпания S7 давно осваивает блокчейн. За семь месяцев 2020 года её блокчейн-платформа достигла уровня годового оборота 2019 года — 1,5 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Михаил Успенский получил первый в России кредит под залог криптовалюты. Его выдал Экспобанк. Была проведена структурированная сделка с цифровыми активами при участии банка. Заёмщику предоставлен кредит, обеспеченный блокчейн-токенами. Отмечается, что кредит был выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves.