Сбербанк и S7 внедряют систему продажи билетов на блокчейн-платформе

Сбербанк и авиакомпания S7 с сентября запускают систему продажи авиабилетов для корпоративных клиентов с использованием блокчейн-платформы, смарт-контрактов и — впервые в стране — виртуальных токенов.
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Издание также указывает, что новой схемой не предусмотрено наличие авансов и банковских гарантий. Деньги со счёта агента токенизируются и передаются продавцу по алгоритмам, записанным в смарт-контракте. Токены привяжут к реальным счетам клиентов.
Авиакомпания S7 давно осваивает блокчейн. За семь месяцев 2020 года её блокчейн-платформа достигла уровня годового оборота 2019 года — 1,5 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Михаил Успенский получил первый в России кредит под залог криптовалюты. Его выдал Экспобанк. Была проведена структурированная сделка с цифровыми активами при участии банка. Заёмщику предоставлен кредит, обеспеченный блокчейн-токенами. Отмечается, что кредит был выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves.
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