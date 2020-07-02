РЖД стали использовать новый электронный билет

https://static.news.ru/photo/337cef58-bcfa-11ea-9fa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЖД ввели новый дизайн бланка электронного билета, который должен был появиться в обороте в первой половине 2020 года. Из-за пандемии коронавируса в компании отложили данный шаг, хотя новый бланк стал использоваться почти в заявленный срок.

Новый документ можно увидеть при покупке в приложении, при покупке билета через сайт он появится позже, сообщает РИА Новости.

В РЖД старались сделать так, чтобы новый электронный билет стал максимально понятным, функциональным и персонализированным. Так, на новом бланке более крупным шрифтом указаны номер поезда, вагона, места, время, дата и станция отправления.

Также на билете содержится информация об адресе вокзала, часовом поясе, времени в пути, а для москвичей указана даже ближайшая к вокзалу станция метро. Подробно описывается тариф и класс обслуживания, удобства в вагоне и поезде, с помощью картинок и текста представлена персональная схема размещения пассажира. Билет можно несколько раз складывать, не рискуя потерять размещённую на нём информацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в РЖД со 2 июля сделали ежедневным скорый поезд № 1/2 «Россия» из Владивостока в Москву с плацкартными и купейными вагонами с душем. Поезд, проходящий по Транссибирской магистрали, прежде отправлялся в дорогу трижды в неделю. Теперь он заменит в расписании поезд № 99/100 направления Москва — Владивосток. В маршруте следования появятся почти 70 новых остановок, что позволит сделать «Россию» доступнее для жителей некоторых отдалённых городов.