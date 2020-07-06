Россия может изменить мировой рынок попытками создать «газовую ОПЕК»

https://static.news.ru/photo/92439afe-bfb2-11ea-87eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Эксперт Алексей Анпилогов заявил о том, что попытки российской стороны создать «газовую ОПЕК» могут оказаться весьма успешными в данный момент. По его словам, на сегодняшний день рынок газа находится в критическом состоянии.

На сегодняшний день идею заключения сделки с ведущими мировыми добытчиками газа по примеру нефтяной ОПЕК прорабатывают министр энергетики Александр Новак и его заместитель Анатолий Яновский.

Идея создать «газовую ОПЕК» регулярно поднимается последние десять лет, но пока не приводила к заметным результатам. Ведь нефть благодаря танкерам и дешевой перевозке стала продуктом мировым, а газ довольно долго был лишь региональным товаром. То есть страны-производители по трубопроводам поставляли энергоноситель в соседние государства. И сама система газопроводов ограничивала поставки отдельными регионами, — цитирует Анпилогова «Экономика Сегодня».

По оценкам эксперта, если идею удастся реализовать, то это приведёт к нормализации ситуации с ценами на топливо. На данный момент ситуацию на рынке также усугубляет пандемия коронавируса. Подземные хранилища значительно переполнены, а сделки по покупке беспрецедентно дешёвые.

Вопрос договоренностей по газу всегда считался сложным. США наверняка отвергнут любые переговоры и предложенные альянсы, предпочтя играть по своим правилам. Однако если с другими игроками мирового рынка России все же удастся договориться о «газовой ОПЕК», то Штаты вынуждены будут принять наличие этого союза в качестве глобального конкурента, — подытожил эксперт.

NEWS.ru писал ранее, что цены на нефть продолжают расти, несмотря на опасения из-за COVID-19. Так, стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в сентябре к 08:23 мск составила $43,11 за баррель — на $0,31 выше цены закрытия предыдущей сессии. Августовские фьючерсы на нефть WTI поднялись до отметки в $40,53 за баррель — выросли на $0,29.