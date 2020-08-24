Резкий рост цен на школьные принадлежности отметили в РФ

https://static.news.ru/photo/12c0c3b6-e667-11ea-a083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на школьные принадлежности выросли на четверть по сравнению с прошлым годом с 1 по 19 августа. Средний чек обошёлся родителям школьников в среднем в 4,8 тыс. рублей.

К такому выводу специалисты пришли «Платформы ОФД», изучив 40 млн кассовых чеков в сутки, поступавших с более 900 тыс. онлайн-касс. Учитывался минимальный набор для учащихся — это форма, рюкзак, канцтовары, пишут «Известия». Этот минимальный базовый набор подорожал по сравнению с прошлым годом на 24%.

Форма подорожала на 32% и стоит в среднем около 2 тыс. рублей, а количество её покупок перед началом учебного года выросло на 27%. Канцелярские принадлежности в комплекте подорожали на треть и в среднем стали стоить 725 руб., а их продажи выросли на 30%. На 14% подорожали дневник и пенал.

Эксперты отмечают, что на рост продаж этим летом повлиял демографический фактор: на 2020 год пришёлся пик численности школьников за последние10 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в первой половине августа 2020 года средний чек на товары для школы в России упал на 14%. Исследование было проведено «Яндекс.Маркетом» на основании данных о переходах пользователей на сайты магазинов с 14 августа 2019 года по 13 августа 2020 года.