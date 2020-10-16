Объёмы производства «Арепливира» увеличили в четыре раза

https://static.news.ru/photo/6db7fa48-0fbe-11eb-9fd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Лекарство от коронавирусной инфекции «Арепливир» поступило во все регионы России. Из-за высокого спроса внутри страны остановлены его продажи за рубеж. Объём производства при этом увеличен в четыре раза.

Мы поставили, но в аптеках сейчас раскладывается. Вот во Владивостоке вовсю уже продаётся препарат, — цитирует РИА Новости исполнительного директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

По его словам, предприятие весь прошедший месяц занималось тем, что перестраивало производство под розничный спрос. Как отметил Младенцев, «аптечные сети не знали спрос, поэтому заказывали очень осторожно».

Представитель производителя также отметил, что на внутреннем рынке препарата не хватает, поэтому поставки его за рубеж были приостановлены, а производство увеличено в четыре раза. По его словам, лекарство ранее поставлялось в страны Средней Азии, но не на регулярной основе.

Мы производство вырастили почти в четыре раза с сентября по октябрь. Именно под продажу в розничные сети, — уточнил он.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили несколько отечественных препаратов. Это «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир». Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года. Действующее вещество в них одинаковое — фавипиравир, такое же, как в их японском одноимённом «прародителе».

В начале июня ведомство также зарегистрировало препарат «Левилимаб», который также получил торговое наименование «Илсира». Лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала производителям «Авифавира» предельную отпускную цену на лекарство от коронавирусной инфекции. Стоимость препарата снизится как минимум вдвое. Ценник на упаковку из 50 таблеток в субъектах РФ не будет превышать 5500 рублей, писал NEWS.ru.