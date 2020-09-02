Правительству предложили отменить имущественный налог для многодетных семей

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Отмена имущественного налога для многодетных может стать причиной роста числа таких семей в России, считает член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

С такой инициативой член ОП обратилась в правительство. Волынец отметила, что сейчас в России льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для частного дома, передаёт RT.

Однако этой меры, по мнению общественницы, недостаточно, так как сумма налога остаётся существенной для семей, в которых много детей.

Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка, — говорится в обращении, адресованном премьеру Михаилу Мишустину.

Волынец подчеркнула, что в случае одобрения инициативы отмена налога станет хорошим подспорьем для родителей и поспособствует росту числа многодетных в стране.

Как писал NEWS.ru ранее, деньги по социальному контракту малоимущие могут теперь потратить на текущие нужды. Это покупка школьной формы, одежды и обуви детям, на жизненно необходимые вещи. О новых мерах поддержки для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказал премьер Михаил Мишустин.