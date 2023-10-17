Правда ли, что доллар будет стоить 60 рублей: что за сбой был у Google Экономист Беляев назвал условия для возвращения курса 60 рублей за доллар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Lenta.ru заявил, что в теории курс может вернуться к 60 рублям за доллар. Что надо сделать России для этого и почему Google вчера показывал резкое падение доллара ниже официального курса почти в два раза?

Почему Google «обрушил» курс доллара

16 октября сервис Google ошибочно показал сильное снижение курса доллара. Около 21:20 по московскому времени стоимость валюты составляла порядка 62,62 рубля в то время, как по завершении основной торговой сессии на Московской Бирже курс пары USD/RUB составил 97,3975 рубля. Ошибка была исправлена примерно через 15 минут.

Это не первый случай, когда Google выдает не те данные по валютам. 7 июня 2023 года пакистанский сайт Geo News сообщал об ошибке поисковика, в результате которой курс доллара к рупии был ниже реального на 35%.

Может ли курс вернуться 60 рублям за доллар

Михаил Беляев пояснил, что курс валют складывается из состояния экономики и эффективности и темпов его роста, поэтому в теории курс может вернуться к отметке 60 рублей за доллар.

«Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области нашего устройства экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару. Это при том, что Америка ничего не будет делать, а будет стоять на месте», — отметил экономист.

Что сейчас происходит с курсом рубля

По мнению Беляева, в данный момент нет никаких признаков, что российская валюта может серьезно укрепиться. Поэтому курс даже не дойдет до отметки в 96 рублей за доллар.

«Скорее, в районе 97-98 еще недельку постоит курс, и потом, если ничего серьезно не изменится, рубль начнет опять потихонечку сползать вниз. Нижняя граница падения на данный момент, на мой взгляд, 110 — это предел пределов на ближайшее время, потому что у нас экономика работает, какая-то эффективность есть, торговля есть», — объяснил эксперт.

При этом директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что в течение полугода курс доллара может снизиться до 80–85 рублей после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты отдельными российскими экспортерами.

«После выборов президента РФ в марте 2024 года систему могут отменить или как-то изменить. Но в ближайшие полгода такой вот предвыборный подарок избирателям», — предположил специалист.

Он добавил, что на данный момент непонятно, какой механизм продажи валютной выручки предложит российское правительство.

«Непонятно, сколько заставит продавать. Если это будет какая-то мелочевка, то и падение будет небольшим. Если заставят продавать четверть или больше четверти — а у нас выручка валюты около миллиарда долларов в день — то курс пойдет вниз достаточно быстро», — резюмировал Зубец.

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