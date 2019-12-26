https://static.news.ru/photo/6dc2de7a-2853-11ea-a15f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirko Milovanovic/imageBROKER.com

Разработанный в России аналог Google Pay и Apple Pay могут сделать обязательным к предпродажной установке на реализуемых на территории России гаджетах.

Участники встречи рабочей группы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что потенциальные пользователи Mir Pay — десятки миллионов владельцев смартфонов с поддержкой NFC (технология бесконтактных платежей), пишут «Известия».

По данным «Связного», за неполный 2019 год в России было продано 11,7 млн аппаратов с этой функцией. При этом за три года доля бесконтактных платежей с использованием карт «Мир» выросла с 3% до 19%. В Новикомбанке рассказали, что современные пенсионеры становятся всё более активными пользователями смартфонов, а с учётом того, что выплаты они получают именно на карты «Мир», новое приложение может быть им интересно.

На данный момент самое популярное платёжное приложение в России — Apple Pay, после него идут Google Pay и Samsung Pay, проинформировали в банке «Открытие».

Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.