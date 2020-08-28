Пенсионеры получат дополнительную материальную помощь от ПФР

https://static.news.ru/photo/0657b080-eb0d-11ea-b450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дополнительную материальную помощь будет выплачивать Пенсфонд России ряду пенсионеров. Это индексируемая единовременная выплата в 2129 рублей.

Программа материальной поддержки пенсионеров позволит переводить ряду граждан указанную сумму.

Размер прибавки будет индивидуален, в будущем эта сумма будет увеличиваться. При начислении выплаты будут учитываться трудовой стаж и региональная специфика, сообщает издание «Экономика сегодня».

Подать заявку на получение указанной суммы могут люди, пенсионные накопления которых составляют не менее 5% от суммы страховой пенсии. Для некоторых пенсионеров это пособие будет начислено в повышенном размере.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в размере пять тысяч рублей к Дню пожилого человека. Деньги полагаются только возрастным россиянам, решение принимают региональные власти.