Пенсионеры получат дополнительную материальную помощь от ПФР

Дополнительную материальную помощь будет выплачивать Пенсфонд России ряду пенсионеров. Это индексируемая единовременная выплата в 2129 рублей.
Программа материальной поддержки пенсионеров позволит переводить ряду граждан указанную сумму.
Размер прибавки будет индивидуален, в будущем эта сумма будет увеличиваться. При начислении выплаты будут учитываться трудовой стаж и региональная специфика,
Подать заявку на получение указанной суммы могут люди, пенсионные накопления которых составляют не менее 5% от суммы страховой пенсии. Для некоторых пенсионеров это пособие будет начислено в повышенном размере.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионеры смогут получить единоразовую выплату в размере пять тысяч рублей к Дню пожилого человека. Деньги полагаются только возрастным россиянам, решение принимают региональные власти.
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