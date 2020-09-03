Глава Мюнхенской конференции Ишингер увидел угрозы строительству СП-2

https://static.news.ru/photo/44d5004e-ede0-11ea-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что если газопровод «Северный поток — 2» не будет достроен, тогда Берлин навредит самому себе. Политик убеждён, что правительство ФРГ должно поднять вопрос продолжения строительства в связи с новыми данными об инциденте с Алексеем Навальным.

Это сложный пункт. Поскольку мы, конечно, навредим самим себе, если не достроим трубопровод, — заявил Ишингер в интервью Bayerischer Rundfunk.

В интервью телеканалу ARD руководитель Мюнхенской конференции подчеркнул , что страны Запада не могут объявить полный бойкот России. Это связано с тем, что целый ряд глобальных проблем невозможно решить без участия Москвы.

Мы нуждаемся в России, в климатической политике, в политике в отношении Украины — во многих областях, — отметил эксперт.

По его словам, в настоящий момент «возвести стену между Россией и Западом» невозможно. Ишингер подчеркнул, что страны Запада должны очертить границы из-за ситуации с российским оппозиционером.

Глава Мюнхенской конференции считает, что в настоящий момент в отношениях между Москвой и Берлином нельзя действовать как обычно. Он подчеркнул, что необходимо отозвать послов стран ЕС в Москве, но этот шаг будет недостаточным.

Нужно вынести на повестку также экономические проекты [с Россией], — отметил специалист.

Он выразил мнение, что Москва не будет активно сотрудничать с Берлином по ситуации с Навальным.

NEWS.ru писал, что немецкая оппозиционная партия "Союз-90"/"Зелёные" потребовала от правительства ФРГ остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила глава фракции в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт. По её словам, после информации об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» строительство «Северного потока — 2» невозможно реализовать с Россией.