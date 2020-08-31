Орешкин предположил, что РФ в этом году войдёт в топ-5 экономик мира

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Помощник президента РФ, экс-министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия уже в 2020 году сможет войти в топ-5 экономик мира. Но удержаться на этой позиции, по его словам, будет сложно.

Как писал NEWS.ru, Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на уровне 4,8%, оценки падения ВВП во втором квартале находятся в пределах майского прогноза — минус 9,6%, сообщил глава ведомства Максим Решетников. По словам министра, снижение ВВП в первом полугодии оценивается на уровне 4,2%, а согласно общенациональному плану восстановления экономики, на докризисный поквартальный ВВП РФ должна выйти к четвёртому кварталу 2021 года.