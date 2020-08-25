Нефть марки Brent подорожала до $46 за баррель впервые с 5 августа

https://static.news.ru/photo/5e44ecb8-e6da-11ea-9348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent во время торгов 25 августа на Лондонской бирже ICE достигла $46 за баррель. Данный показатель зафиксирован впервые с 5 августа 2020 года. Октябрьские фьючерсы подорожали на 2,04%. На 16:08 мск цена составляла $46,05 за «бочку». Эталонная смесь WTI прибавила 2,82% по сравнению с предыдущей сессией — до $41,96 за баррель.

Трейдеры следят за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана. Один из тропических штормов — Марио — стал более слабым, тогда как другой — Лаура, скорее всего, усилится до урагана, прежде чем обрушится на побережье 27 августа, передаёт ТАСС. Эксперты считают, что ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков. В частности, может последовать перенаправление части поставок нефти из Европы в США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна коронавируса может обрушить цены на нефть. Такой прогноз сделали аналитики агентства Wood Mackenzie. Они ухудшили свои предыдущие оценки, согласно которым цена на нефть в 2030 году должна составить $86 за баррель. Европа уже столкнулась с резким ростом числа заболевших, и инвесторы опасаются, что не за горами новый полномасштабный карантин. В таком случае спрос на энергоносители снова упадёт, а вместе с ним и цены.