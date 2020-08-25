Нефть марки Brent подорожала до $46 за баррель впервые с 5 августа

Стоимость нефти марки Brent во время торгов 25 августа на Лондонской бирже ICE достигла $46 за баррель. Данный показатель зафиксирован впервые с 5 августа 2020 года. Октябрьские фьючерсы подорожали на 2,04%. На 16:08 мск цена составляла $46,05 за «бочку». Эталонная смесь WTI прибавила 2,82% по сравнению с предыдущей сессией — до $41,96 за баррель.
Трейдеры следят за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана. Один из тропических штормов — Марио — стал более слабым, тогда как другой — Лаура, скорее всего, усилится до урагана, прежде чем обрушится на побережье 27 августа,
Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна коронавируса может обрушить цены на нефть. Такой прогноз сделали аналитики агентства Wood Mackenzie. Они ухудшили свои предыдущие оценки, согласно которым цена на нефть в 2030 году должна составить $86 за баррель. Европа уже столкнулась с резким ростом числа заболевших, и инвесторы опасаются, что не за горами новый полномасштабный карантин. В таком случае спрос на энергоносители снова упадёт, а вместе с ним и цены.
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