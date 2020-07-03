Налоговый вычет на жильё предлагают увеличить в Госдуме

https://static.news.ru/photo/c949e84e-bdbb-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоговый вычет при покупке недвижимости может быть увеличен для россиян. Сейчас покупатели квартир могут получить 13% с суммы в 2 млн рублей от стоимости жилья плюс 13% от 3 млн рублей, уплаченных а качестве процентов по кредиту.

Эти нормативы далеки от реальной стоимости жилья, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Депутат обратился с письмом на имя премьера Михаила Мишустина с предложением увеличить суммы, с которых может быть произведён налоговый вычет, в два раза, сообщает RT.

Это сумма от 4 млн рублей от стоимости жилья до 6 млн рублей процентов, уплаченных за это жильё по кредиту. Эти меры, считает Фёдоров, позволят повысить доступность жилья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителям Москвы, которые оформлены как самозанятые, вернут 495 млн рублей налогов, уплаченных за 2019 год. Помимо этого, им предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчётов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.