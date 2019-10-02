https://static.news.ru/photo/e197a7fc-e525-11e9-b938-fa163e074e61_660.jpg Владивосток Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разработало механизм выдачи льготной ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке.

Льготная ипотека будет предоставляться во всех субъектах ДФО. Ей смогут воспользоваться молодые семьи, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Выдавать кредиты по льготной ставке должны на протяжении пяти лет. Граждане смогут взять до шести миллионов рублей на срок до 20 лет.

Механизм предоставления субсидии предполагает компенсацию государством разницы в процентной ставке частным банкам через определенную правительством организацию. Это один из важных механизмов господдержки, — цитирует пресс-служба главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.

Как ранее писал News.ru, специальную программу по ипотеке для молодых семей в Дальневосточном регионе со ставкой в 2% годовых одобрил президент Владимир Путин. Об этом он рассказал на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ).

Также сообщалось, что программа льготной ипотеки потребует вложения 5–10 млрд рублей из федерального бюджета РФ. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев пояснил, что речь идёт о затратах в течение 2020 года.