Минпромторг предложил отказаться от книги жалоб в российских магазинах

https://static.news.ru/photo/aeb1f6fa-ece3-11ea-a5a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минпромторге России назвали книгу жалоб и предложений в магазинах устаревшим механизмом и предложили от него отказаться.

Проект постановления правительства с предложением отменить требование об обязательном наличии книги жалоб на каждой торговой точке размещён на федеральном портале проектов правовых актов.

Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике, — отмечает Минпромторг в пояснительной записке.

В июле правительство признало ряд нормативных актов в сфере защиты прав потребителей устаревшими, они утратят силу с 1 января 2021 года.

В министерстве также предложили установить жёсткие правила по ограничению и запрету на продажу отдельных видов товаров в регионах, если эти ограничения не обусловлены федеральными законами РФ или постановлениями правительства.

Каждое новое ограничение, вводимое в субъектах Российской Федерации на оборот того или иного товара, оборотоспособность которого не ограничена на федеральном уровне, как правило не имеет достаточного обоснования и создаёт негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию экономики, — считают в ведомстве.

Также в новом проекте правил ведения торговли указано, что администрация торговых точек, подразумевающих свободный доступ посетителей, не может ограничивать потребителей в праве на сбор и обработку любой информации, в том числе, запрещать фотосъёмку товара.

Новые нормативы коснутся и правил оформления ценников, отмечается в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минпромторге предложили запретить россиянам фотографировать книги в магазинах для защиты прав продавцов печатной продукции.