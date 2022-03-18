Минфин полностью исполнил обязательства по еврооблигациям

Минфин России исполнил обязательства по выплате купонного дохода по евробондам в «полном объёме», говорится на сайте ведомства. В министерстве уточнили, что платёж был произведён в долларах. В письме также указывается, что сумма в размере $117,2 млн была получена лондонским филиалом Citibank.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, — говорится в сообщении.

Ранее Минфин России осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн, невыплата которого могла стать причиной дефолта РФ. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Ранее рейтинговое агентство Fitch сообщило, что если Россия 16 марта выплатит купоны по долларовым евробондам в рублях, то это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга. В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что страна не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу и будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы. По его словам, российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублёвых.

Кроме того, Силуанов заявил, что западные страны должны разморозить валютные счета для выплат, а Вашингтону следует объяснить, могут ли расчёты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России. Другие эксперты также заявили, что не видят предпосылок для дефолта, который к тому же может стать результатом кризиса, а не его причиной.