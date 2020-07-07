Минэнерго США повысило прогноз стоимости Brent до $40,5 за баррель

https://static.news.ru/photo/fedb42ee-c074-11ea-9838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство энергетики Соединённых Штатов повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5% — до $40,5 за баррель. Это следует из отчёта Управления энергетической информации (EIA).

В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на отметке $49,7 за баррель. Минэнерго США также повысило прогноз по суточной добыче нефти в стране в 2020 и 2021 годах — до 11,63 млн баррелей (+0,6%) и 11,01 млн баррелей (+1,57%) соответственно.

По данным на утром 7 июля цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent опускалась на 0,42% — до 42,92 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,37% — до 40,48 доллара за баррель.

Ещё в июне Минэнерго США прогнозировало стоимость нефти марки Brent в 2020 году на уровне $38,02 за баррель.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия. Согласно текущим условиям, до конца июля объём сокращения добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки. Далее снижение уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 млн до конца апреля 2022 года, писал NEWS.ru.