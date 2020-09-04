Мантуров: российская экономика вернётся к росту в следующем году

https://static.news.ru/photo/cea5dc62-ee9e-11ea-8545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российская экономика вернётся к росту в следующем году.

К росту она вернётся в течение следующего года, — отметил министр, выступая на Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2020.

По его словам, снижение экономики к концу 2020 года составит 5%, передаёт ТАСС.

Ранее министр экономики Максим Решетников рассказал, что экономика РФ восстанавливается после «коронакризиса» быстрее, чем ожидалось. Об этом говорит и новая рабочая версия прогноза Минэкономразвития. Рабочие данные прогноза предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%. Финальную версию макропрогноза внесут в правительство предположительно 10 сентября, её планируется рассмотреть 17 сентября.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин считает, что российская экономика в нынешнем году снизится гораздо меньше, чем у других государств, в том числе европейских.