Курс евро на Мосбирже поднялся выше 89 рублей впервые с 30 марта

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В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро вырос на 1,26% по отношению к рублю до отметки в 89,0725 рубля.

Об этом свидетельствуют данные площадки на 18:19 мск. В последний раз курс евро находился выше 89 рублей 30 марта 2020 года.

На открытии торгов Московской Биржи утром 25 августа, курс американской валюты потерял 0,11% и достиг отметки в 74,59 рубля. Курс евро вырос на 0,08% — до 88,04 рубля. Позднее курс доллара продолжил снижаться до 74,42 рубля (−0,33%). Курс евро также перешёл в «красную зону», опустившись на 0,1% — до 87,88 рубля.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть 25 августа изменяются незначительно и разнонаправленно. Трейдеры следят за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.