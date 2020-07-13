Компания «Газпром нефть» впервые поставила арктическое сырьё в Китай

https://static.news.ru/photo/a696dc78-c4ee-11ea-8bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom-neft.ru

Российская компания «Газпром нефть» впервые поставила в Китай арктическую нефть сорта Novy Port. Объём партии составил 144 тысяч тонн. Сырьё доставлено в порт назначения Янтай (провинция Шаньдун). Танкер шёл из российского Мурманска в конечный пункт маршрута 47 суток. Путь проложили через арктические моря и три океана.

С начала экспортных поставок чёрного золота из Арктики в 2013 году, «Газпром нефть» отправила в Европу свыше 40 млн тонн сырья сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение). Совместная работа с основными переработчиками в Азии позволило предприятию расширить международное сотрудничество и добавить на карту отгрузок арктической нефти КНР, экономика которой быстро восстанавливается от последствий пандемии коронавирусной инфекции нового типа, говорится на официальном сайте «Газпром нефти».

С учётом планов компании по расширению географии поставок арктической нефти развитие сотрудничества с покупателями Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеет для нас стратегическое значение, — заявил заместитель гендиректора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Для транспортировки углеводородов с арктических месторождений применяются уникальные решения в области транспортной логистики. Они обеспечивают круглогодичный вывоз при минимальных затратах. В комплекс промышленных объектов входят: нефтедобывающая платформа «Приразломная», нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» в Обской губе, танкерный флот усиленного ледового класса, в том числе суда на СПГ-топливе, ледоколы сопровождения и рейдовый перевалочный комплекс в Мурманске.