https://static.news.ru/photo/35375784-42f7-11ea-ae14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж товаров из-за новых правил для скидочных акций. Правила пока находятся на рассмотрении в Госдуме, инициатором нововведения является КПРФ.

Новые правила предусматривают, что магазины должны будут указывать, когда точно состоится распродажа, а также причину её проведения. Также продавец обязан будет указать цену товар до скидки с учётом средней стоимости вещи за полгода, а потом уже делать скидку на основе указанной суммы, пишут «Известия».

Ассоциация компаний интернет-торговли раскритиковала данный законопроект. Продавцы ссылаются на то, что всю необходимую информацию о товаре покупатель может сам найти в интернете. А вот усложнение правил может обернуться дополнительными расходами на программное обеспечение, что отразится на клиентах.

АКИТ уже направила в Госдуму негативный отзыв на законопроект и предупредила об отказе от распродаж в дальнейшем. Это, в свою очередь, негативно отразится на уровне цен и инфляции, сказано в письме.

В Госдуме пока нет позиции по данному вопросу.

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