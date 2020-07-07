Индекс потребительской уверенности россиян упал

Уровень потребительской уверенности населения РФ во втором квартале 2020 года рухнул до 4-летнего минимума, сообщает Росстат.
Отмечается, что это произошло из-за карантинных ограничений в экономике. При этом предыдущий рекорд был связан с девальвацией рубля в 2015 году.
Как
При этом индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года снизился на 15 процентных пунктов и составил минус 20%.
Индекс произошедших изменений в экономике России во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года сократился на 37% и составил минус 49%. При этом индекс произошедших изменений в личном материальном положении во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года уменьшился на 14 процентных пунктов и составил минус 22%.
Индекс благоприятности условий для крупных покупок сократился на 20 процентных пунктов и составил минус 44% во II квартале 2020 года против минус 24% в I квартале 2020 года.
Как писал NEWS.ru, министерство экономического развития РФ сообщилоо резком падении ВВП России в апреле на 12% в годовом выражении. При этом с января по февраль уменьшение ВВП составило 1,9%.
В ведомстве отметили, что падение связано с введение режима карантина в России с 30 марта 2020 года, ограничением работы предприятий культуры, спорта, досуга и бытовых услуг, а также потерей сотрудничества с торговыми партнёрами. Уточняется, что самое наибольшее падение наблюдается в сферах, связанных с потребительским спросом.
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