Индекс потребительской уверенности россиян упал

https://static.news.ru/photo/955e2d5a-c073-11ea-83fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень потребительской уверенности населения РФ во втором квартале 2020 года рухнул до 4-летнего минимума, сообщает Росстат.

Отмечается, что это произошло из-за карантинных ограничений в экономике. При этом предыдущий рекорд был связан с девальвацией рубля в 2015 году.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства, индекс упал на 19 процентных пунктов по сравнению с первым кварталом 2020 года и составил минус 30%. До этой позиции он падал в первом квартале 2016 года. Ниже он был лишь в первые кварталы 2015 и 2009 года.

При этом индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года снизился на 15 процентных пунктов и составил минус 20%.

Индекс произошедших изменений в экономике России во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года сократился на 37% и составил минус 49%. При этом индекс произошедших изменений в личном материальном положении во II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2020 года уменьшился на 14 процентных пунктов и составил минус 22%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок сократился на 20 процентных пунктов и составил минус 44% во II квартале 2020 года против минус 24% в I квартале 2020 года.

Как писал NEWS.ru, министерство экономического развития РФ сообщилоо резком падении ВВП России в апреле на 12% в годовом выражении. При этом с января по февраль уменьшение ВВП составило 1,9%.

В ведомстве отметили, что падение связано с введение режима карантина в России с 30 марта 2020 года, ограничением работы предприятий культуры, спорта, досуга и бытовых услуг, а также потерей сотрудничества с торговыми партнёрами. Уточняется, что самое наибольшее падение наблюдается в сферах, связанных с потребительским спросом.