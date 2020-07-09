Госдума установила порог для взыскания Пенсионным фондом финансовых санкций

https://static.news.ru/photo/435208f6-c1d1-11ea-91c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли закон, устанавливающий право Пенсионного фонда обращаться в суд за взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, если их общая сумма превышает 3 тысячи рублей. Санкции накладываются на страхователей за нарушение отчётности и непредоставление необходимой информации.

Согласно документу, в случае если в течение трёх лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган ПФР обращается в суд в течение шести месяцев.

Действующий на данный момент порядок взыскания един и не зависит от размера финансовых санкций. Из-за этого ПФР должен обращаться в суд по всем случаям. В результате арбитражные суды оказались буквально завалены заявлениями, при этом существенная их часть предполагает взыскание незначительных сумм.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), трансферт из федерального бюджета фонду увеличится в 2021 году почти на триллион рублей, таким образом, в ПФР направят почти 21% общего числа бюджетных расходов.