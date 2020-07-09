Госдума приняла закон об электронных чеках tax free

https://static.news.ru/photo/83fa2138-c1d4-11ea-9653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Депутаты Госдумы приняли закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free. Магазины смогут формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранцу в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.

Подразумевается, что система будет работать следующим образом. Продавец магазина будет сообщать номер электронного чека tax free покупателю. Сам чек будет автоматически передаваться в таможенную систему. При прохождении границы иностранцу останется только сообщить таможенникам номер чека, сотрудники ведомства проставят отметку, что товар убыл с территории РФ.



После этого чек tax free в электронном виде передаётся оператору, который будет возмещать НДС иностранному гражданину. Затем чек с отметками о возмещении и о вывозе товара из РФ будет передаваться обратно в магазин. Тот на основании чека сможет подать заявку на вычет соответствующих сумм НДС.

Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, устанавливающий право Пенсионного фонда обращаться в суд за взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, если их общая сумма превышает 3 тысячи рублей. Санкции накладываются на страхователей за нарушение отчётности и непредоставление необходимой информации, писал NEWS.ru.