Глава Минэкономразвития назвал главные задачи восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/e1622b68-9ba5-11ea-9392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о планах по восстановлению экономики в связи с пандемией коронавируса. По его словам, первоочередными задачами являются рост доходов людей, восстановление занятости и перезапуск инвестиционного цикла.

Необходимо запускать новые механизмы и снимать все возможные барьеры на удалённую работу и цифровизацию, передаёт ТАСС.

Конечно, будем заниматься инвестиционным климатом. У нас есть большой резерв сейчас в тех мерах, которые мы приняли, в различного рода пролонгациях, мораториях на проверки и т. д., — подчеркнул он.

Также существует большой блок по импортозамещению и несырьевому экспорту. При подготовке макропрогноза специалисты ведомства делали расчёт на снятие большинства ограничений в августе-сентябре.

Сразу отмечу, что у нас все условия подготовлены в условиях высокой неопределённости, сами понимаете, что сейчас у нас всё определяется не экономическими, а скорее, эпидемиологическими вопросами, поэтому, конечно, всё это несколько затрудняет прогнозирование, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал бесполезной идею властей о досрочном выходе на пенсию. По его мнению, в качестве борьбы с безработицей инициатива практически бессмысленна.