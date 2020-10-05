Где в России жить на зарплату хорошо: проверим Росстат

На среднюю зарплату более чем в 90 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать лишь жители трёх российских городов, причём больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, а меньше всего — в северокавказских регионах. Об этом свидетельствует последнее исследование РИА Новости , которое основывается на данных по сотне крупных городов России, среди которых — столицы субъектов Федерации и крупнейшие по численности населения города бескрайней. Экономисты объясняют читателям, что да как и почему неравенство доходов в регионах, увы, преодолеть непросто или же вообще не получится.

Методика данного изыскания основана на анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитывались на основе цифр Росстата по крупным и средним предприятиям за первое полугодие 2020 года. Стандартный потребительский набор выводился для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Включает он 109 товаров и услуг, среди которых — продукты питания, одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финуслуги. Объём потребления определялся исходя из рациональных норм (ориентир — фиксированный набор потребительских товаров и услуг).

Москва Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итак, в январе года текущего года самая высокая зарплата оказалась... Угадали — в Москве! Средняя чистая заработная плата (по крупным и средним организациям) в столице составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

Вторым в рейтинге, как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг, стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился ещё один северный город — Салехард (94,9 тысячи рублей, или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

На четвёртом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе — июне 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают 6-е и 7-е места соответственно.

Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов.

Помимо двух столичных городов, которые довольно заметно отрываются от остальных миллионников, также приличные результаты — у крупнейших региональных мегаполисов: Красноярск, Екатеринбург, Уфа и Казань.

Волгоград Serguei Fomine/Global Look Press

При этом, по результатам исследования, самый «бедный» город-миллионник Волгоград расположился аж на 57-м месте! Ещё одним «отстающим» крупнейшим населённым пунктом оказалась Самара. Вместе с тем очевидно, что дифференциация в субъектах Федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги. Только это и успокаивает. Правда, ложно.

В этом исследовании анализировались данные лишь по крупным и средним предприятиям, указывает заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Сергей Солнцев. Не включаются зарплаты малых предприятий, ИП, а также теневой сектор, добавляет аналитик. По его суждению, это приводит к завышенным оценкам, по сравнению с теми, если бы были оценены все секторы экономики.

Я более склонен опираться на статистику Росстата, где пытаются учесть зарплаты всех работающих. Сергей Солнцев зам. зав. Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ зам. зав. Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ

По мнению Солнцева, сократить зарплатное неравенство в России вряд ли возможно. Во-первых, замечает специалист, люди различаются образованием, способностями, готовностью работать полдня — полный день — сверхурочно. Это, поясняет он, и транслируется в зарплаты.

Помимо этого, у нас очень большие региональные различия в размещении компаний и секторов экономики. Для крупных стран обычно характерны различия в зарплате, но обычно меньше, чем в РФ, — подчеркнул Солнцев.

Экономист уверен, что есть один стандартный вариант для сокращения неравенства — прогрессивная шкала налога, например НДФЛ. Она применялась в РФ ещё в далёком 2000 году. Однако из-за проблем с собираемостью и администрированием налога заменили на плоскую шкалу (13%).

Стоит напомнить, что с 2021 года в нашей стране вводится 15% НДФЛ для доходов более 5 млн в год. А этом значит, что если целью государства является сокращение неравенства, то вполне себе можно более активно использовать прогрессивную шкалу НДФЛ.

Скажем прямо, что в российской экономике безусловными лидерами по среднемесячной начисленной заработной плате очевидно являются города с развитыми центрами финансовых услуг, с высоким уровнем добычи углеводородов или высокой долей экспортно ориентированных производств.

Понятно, что низкий уровень среднемесячной заработной платы в отдельных регионах Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов связан со значительным уровнем занятости в аграрной сфере при заработной плате ниже среднероссийского и медианного показателей. На дифференциацию заработной платы также существенное влияние оказывают особенности занятости населения по формам собственности: зарплаты в негосударственных структурах зачастую ниже, чем в государственных организациях.

Дифференциация заработной платы является объективным фактором рынка труда и зависит от показателей характера трудовой деятельности, образовательных и квалификационных данных персонала по видам экономический деятельности. Как правило, высокий уровень дифференциации оплаты труда по территориям фиксируется между городскими и сельскими поселениями. Высокий уровень оплаты труда в крупных и крупнейших агломерациях связан со спецификой распределения рабочей силы и высоким спросом на подготовленные и профессионально обученные кадры с адекватной оценкой уровня заработной платы. Ольга Изряднова ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская находит, что представленное исследование — скорее индикатор оплаты труда тех сотрудников, основное место работы которых — крупные отечественные и международные компании, так как Росстат считает среднюю заработную плату по средним и крупным предприятиям, досчитывая «вклад» малых предприятий в формирование общего уровня. Отсюда и такие цифры, указывает она.

И это вполне резонно, ведь львиная доля занятых в указанных городах работают именно на таких предприятиях. Например, по данным Росстата, в 2019 году в Чукотском АО среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 108 390 руб, в Москве — 114 044 руб, а та же номинальная зарплата наёмных работников, но уже у ИП, например, в Москве, в том же 2019 году составила всего 72 331 руб. В Чукотском АО дельта ниже (97 125 руб.), но это как раз и связано с тем фактом, что большинство занятых работают в крупных компаниях.

Безусловно, самоизоляция увеличила долю серого бизнеса. Это подтверждают и данные о числе самозанятых. Если по состоянию на 1 января 2020 года число самозанятых составляло 4676 чел., в том числе 3047 репетиторов, то на 1 июля численность самозанятых — 4448 чел, а репетиторов — 2870 человек. Количество абитуриентов не уменьшилось, но репетиторов сократилось практически на 6%. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Экономист полагает, что введение прогрессивной шкалы в регионах делу не поможет и заплаты у людей не улучшит, так как любое повышение налогового бремени в условиях высокой волатильности совокупного спроса однозначно окажет негативное влияние.