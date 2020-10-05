Где в России жить на зарплату хорошо: проверим Росстат

На среднюю зарплату более чем в 90 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать лишь жители трёх российских городов, причём больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, а меньше всего — в северокавказских регионах. Об этом свидетельствует последнее исследование
Методика данного изыскания основана на анализе муниципальной статистики. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитывались на основе цифр
Итак, в январе года текущего года самая высокая зарплата оказалась... Угадали — в Москве! Средняя чистая заработная плата (по крупным и средним организациям) в столице составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.
Вторым в рейтинге, как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг, стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился ещё один северный город — Салехард (94,9 тысячи рублей, или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).
На четвёртом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе — июне 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают 6-е и 7-е места соответственно.
Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов.
Помимо двух столичных городов, которые довольно заметно отрываются от остальных миллионников, также приличные результаты — у крупнейших региональных мегаполисов: Красноярск, Екатеринбург, Уфа и Казань.
При этом, по результатам исследования, самый «бедный» город-миллионник Волгоград расположился аж на 57-м месте! Ещё одним «отстающим» крупнейшим населённым пунктом оказалась Самара. Вместе с тем очевидно, что дифференциация в субъектах Федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги. Только это и успокаивает. Правда, ложно.
В этом исследовании анализировались данные лишь по крупным и средним предприятиям, указывает заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Сергей Солнцев. Не включаются зарплаты малых предприятий, ИП, а также теневой сектор, добавляет аналитик. По его суждению, это приводит к завышенным оценкам, по сравнению с теми, если бы были оценены все секторы экономики.
Я более склонен опираться на статистику Росстата, где пытаются учесть зарплаты всех работающих.
По мнению Солнцева, сократить зарплатное неравенство в России вряд ли возможно. Во-первых, замечает специалист, люди различаются образованием, способностями, готовностью работать полдня — полный день — сверхурочно. Это, поясняет он, и транслируется в зарплаты.
Помимо этого, у нас очень большие региональные различия в размещении компаний и секторов экономики. Для крупных стран обычно характерны различия в зарплате, но обычно меньше, чем в РФ, — подчеркнул Солнцев.
Экономист уверен, что есть один стандартный вариант для сокращения неравенства — прогрессивная шкала налога, например НДФЛ. Она применялась в РФ ещё в далёком 2000 году. Однако из-за проблем с собираемостью и администрированием налога заменили на плоскую шкалу (13%).
Стоит напомнить, что с 2021 года в нашей стране вводится 15% НДФЛ для доходов более 5 млн в год. А этом значит, что если целью государства является сокращение неравенства, то вполне себе можно более активно использовать прогрессивную шкалу НДФЛ.
Скажем прямо, что в российской экономике безусловными лидерами по среднемесячной начисленной заработной плате очевидно являются города с развитыми центрами финансовых услуг, с высоким уровнем добычи углеводородов или высокой долей экспортно ориентированных производств.
Понятно, что низкий уровень среднемесячной заработной платы в отдельных регионах Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов связан со значительным уровнем занятости в аграрной сфере при заработной плате ниже среднероссийского и медианного показателей. На дифференциацию заработной платы также существенное влияние оказывают особенности занятости населения по формам собственности: зарплаты в негосударственных структурах зачастую ниже, чем в государственных организациях.
Дифференциация заработной платы является объективным фактором рынка труда и зависит от показателей характера трудовой деятельности, образовательных и квалификационных данных персонала по видам экономический деятельности. Как правило, высокий уровень дифференциации оплаты труда по территориям фиксируется между городскими и сельскими поселениями. Высокий уровень оплаты труда в крупных и крупнейших агломерациях связан со спецификой распределения рабочей силы и высоким спросом на подготовленные и профессионально обученные кадры с адекватной оценкой уровня заработной платы.
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская находит, что представленное исследование — скорее индикатор оплаты труда тех сотрудников, основное место работы которых — крупные отечественные и международные компании, так как Росстат считает среднюю заработную плату по средним и крупным предприятиям, досчитывая «вклад» малых предприятий в формирование общего уровня. Отсюда и такие цифры, указывает она.
И это вполне резонно, ведь львиная доля занятых в указанных городах работают именно на таких предприятиях. Например, по данным Росстата, в 2019 году в Чукотском АО среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 108 390 руб, в Москве — 114 044 руб, а та же номинальная зарплата наёмных работников, но уже у ИП, например, в Москве, в том же 2019 году составила всего 72 331 руб. В Чукотском АО дельта ниже (97 125 руб.), но это как раз и связано с тем фактом, что большинство занятых работают в крупных компаниях.
Безусловно, самоизоляция увеличила долю серого бизнеса. Это подтверждают и данные о числе самозанятых. Если по состоянию на 1 января 2020 года число самозанятых составляло 4676 чел., в том числе 3047 репетиторов, то на 1 июля численность самозанятых — 4448 чел, а репетиторов — 2870 человек. Количество абитуриентов не уменьшилось, но репетиторов сократилось практически на 6%.
Экономист полагает, что введение прогрессивной шкалы в регионах делу не поможет и заплаты у людей не улучшит, так как любое повышение налогового бремени в условиях высокой волатильности совокупного спроса однозначно окажет негативное влияние.
Добавьте наши новости в избранные источники