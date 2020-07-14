Курс евро превысил 81 рубль

https://static.news.ru/photo/bd1c8f86-c5d6-11ea-bb2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль продолжает падать по отношению к другим валютам. Курс евро с расчётами на «завтра» достиг 81 рубля впервые с 7 июля.

По состоянию на 16:11 евро стал дороже на 44 копейки и оценивается в 80,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар подорожал на 20 копеек и стоит 71,17 рубля.

Как писал NEWS.ru, 13 июля Центробанк обновил данные по внешнему долгу России. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2020 года составлял $477,229 млрд. Это на 2,89% ($14,2 млрд) меньше показателей начала 2020-го.