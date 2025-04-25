«Это лекарство»: Набиуллина высказалась о высокой ключевой ставке Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка будет лекарством для экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Высокая ключевая ставка является для экономики лекарством, курс которого необходимо довести до конца, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, которую регулятор транслировал в Telegram-канале. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика — не эксперимент, но проверенное разными странами эффективное лекарство, недостаточная дозировка которого может лишь усугубить ситуацию.

Это, если можно сказать, рецептурный препарат, который с успехом применяли и применяют центральные банки во многих странах. Вот промедление или недостаточная дозировка — она только может усугубить состояние пациента, — подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина добавила, что иногда высокую инфляцию сравнивают с высокой температурой у человека. Ключевая ставка помогает справиться с перегревом спроса, добавила она. С ее помощью видно, что инфляция начинает снижаться, однако курс нужно довести до конца, чтобы избежать рецидивов, уточнила Набиуллина.

Ранее зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что рекордно высокая ключевая ставка действует на российскую экономику как прием антибиотика. По его мнению, лекарство можно считать скорее экспериментальным, поскольку таких случаев макроэкономика еще не видела.