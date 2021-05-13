Эксперт по недвижимости рассказал, как поднять стоимость квартиры на 15%

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Косметическое облагораживание как всей квартиры, так и площадки в подъезде может существенно повысить цену жилплощади. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по недвижимости Иван Солдатенков.

По его словам, увеличению стоимости жилья поспособствует недавно проведённый ремонт. Не будет лишним и обновить мебель в квартире. Необходимо лишь провести предварительную калькуляцию расходов, иначе они вполне могут превысить дополнительную прибыль.

Стоимость жилья поднимается за счёт повышенной готовности для будущего покупателя. Меняется мебель, ставится новая кухня, техника, делается предпродажная подготовка или вообще ремонт полноценный. Иван Солдатенков эксперт по недвижимости эксперт по недвижимости

Как отметил эксперт, в некоторых случаях даже стоит отремонтировать подъезд, однако подобной подготовкой лучше заниматься специалистам по недвижимости — они рассчитают, насколько выгодно будет делать такие вложения.

Столь нехитрыми манипуляциями с жилплощадью можно поднять её стоимость на 10–15%. Доход будет разниться в зависимости от характеристик самого дома – его местоположения, состояния, престижности и прочих параметров.

Всё зависит от изначального жилья — панельная ли это девятиэтажка или дом уже приличный. Стоимость в среднем может подняться на 10–15%, – подчеркнул риелтор.

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