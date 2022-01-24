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Экономист рассказал, возможна ли кредитная амнистия для россиян

Экономист Колганов о возможности кредитной амнистии: непонятно, кто возместит убытки банкам
13:44, 24 января 2022
Экономист рассказал, возможна ли кредитная амнистия для россиян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Провести кредитную амнистию для россиян нереалистично, поскольку непонятно, кто будет возмещать убытки банкам. Размер задолженности физлиц составляет триллионы рублей, заявил NEWS.ru экономист Андрей Колганов.

Я не думаю, что это реалистичный замысел в современных условиях, потому что размер задолженности россиян по кредитам, по ипотеке имеет очень большой масштаб и непонятно, кто будет возмещать убытки банкам, которые не получат возврата этих кредитов, — сказал Колганов.

В январе 2021 года партия «Коммунисты России» предложила провести кредитую амнистию для россиян с долгами до 3 млн рублей. На это необходимо будет потратить 1,6 трлн рублей. Депутаты Госдумы раскритиковали это предложение, назвав его примитивным популизмом. Проблемы с долгами нужно решать перед кредитными организациями с помощью механизмов реструктуризации, отметили парламентарии.

Ранее Международной конфедерация обществ потребителей установила, что почти половина россиян (45%) повторно берут кредит для обеспечения предыдущего долга. За 2021 год кредитов было выдано на 5% больше, чем в позапрошлом году.

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