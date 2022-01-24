Экономист рассказал, возможна ли кредитная амнистия для россиян

Провести кредитную амнистию для россиян нереалистично, поскольку непонятно, кто будет возмещать убытки банкам. Размер задолженности физлиц составляет триллионы рублей, заявил NEWS.ru экономист Андрей Колганов.

Я не думаю, что это реалистичный замысел в современных условиях, потому что размер задолженности россиян по кредитам, по ипотеке имеет очень большой масштаб и непонятно, кто будет возмещать убытки банкам, которые не получат возврата этих кредитов, — сказал Колганов.

В январе 2021 года партия «Коммунисты России» предложила провести кредитую амнистию для россиян с долгами до 3 млн рублей. На это необходимо будет потратить 1,6 трлн рублей. Депутаты Госдумы раскритиковали это предложение, назвав его примитивным популизмом. Проблемы с долгами нужно решать перед кредитными организациями с помощью механизмов реструктуризации, отметили парламентарии.

Ранее Международной конфедерация обществ потребителей установила, что почти половина россиян (45%) повторно берут кредит для обеспечения предыдущего долга. За 2021 год кредитов было выдано на 5% больше, чем в позапрошлом году.