Экономист объяснил рост числа самозанятых

Эксперт прокомментировал рост числа самозанятых в России, в том числе среди молодёжи. По его словам, многие открывающие свой бизнес делают это вынужденно, будучи не в силах найти устраивающую их работу, и ликвидируют его в течение первого же года существования. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Андрей Колганов.

Это достаточно удобная форма легализации мелкого бизнеса, которая предоставляет и очень щадящий налоговый режим, и значительные технические удобства по фиксации сделок и оформлению налоговых платежей, — заявил эксперт.

Он предположил, что многие занимаются мелким бизнесом вынужденно, поскольку не могут найти работу с удовлетворительной заработной платой и не имеют других источников дохода, и поэтому пробуют свои силы, открывая собственное дело. Количество таких «вынужденных» бизнесменов составляет 25–30% всех вовлечённых в малый бизнес. При этом для малого бизнеса характерна довольно большая неустойчивость, и многие открывшие свой бизнес вынуждены ликвидировать его в первый же год работы.

Ранее сообщалось, что в России вдвое увеличилось количество самозанятых молодых людей, которым не исполнилось 18 лет. За семь месяцев этого года показатель вырос с 19,5 тысячи до почти 41 тысячи. В июле прошлого года число самозанятых подростков превышало 17,5 тысячи.

Лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тысячи человек), Санкт-Петербург (3,1 тысячи), Московская область (2,7 тысячи). В пятёрку вошли Татарстан (2,3 тысячи) и Краснодарский край (1,8 тысячи). Заинтересованность в статусе самозанятых среди молодёжи объясняется простотой использования этого режима.