Стало известно, почему Bloomberg назвал рубль лучшей валютой Экономист Беляев объяснил, почему Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году

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Эксперт Российского института стратегических исследований кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал NEWS.ru новость о том, что агентство Bloomberg назвало рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. По его мнению, это повод для удовлетворения, но не для самоуспокоения. Экономист отметил, что валюта связана с экономикой страны, а в условиях беспрецедентных санкций Россия продемонстрировала прочность.

В данный момент наша экономика находится на адаптационной паузе, не на паузе кризиса или развала. Экономика показала свою устойчивость к подобного рода негативным событиям. С другой стороны, мы сравниваем три валюты. Санкции оказали разрушительное воздействие на экономику Европы, что обусловило падение евро по отношению к рублю. В чуть меньшей степени произошло падение доллара к рублю, что и обеспечило современное курсовое соотношение, — сказал Беляев.

Кроме того, по словам экономиста, рубль завоевал определённое пространство в области международного расчёта, что также повлияло на оценку Bloomberg.

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в этом году. По данным издания, этому поспособствовал контроль за движением капитала в России. Боле того, курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций.

Агентство отметило, что курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты.