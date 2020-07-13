Центробанк лишил лицензии АО Банк «НБТ»

https://static.news.ru/photo/8819d684-c57e-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychov/Russia Look/Global Look Press

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы». Решение по данной кредитной организации действует с 14 июля 2020 года.

Регулятор назвал несколько причин отзыва лицензии. Среди них оказались нарушения федеральных законов и обязательного норматива текущей ликвидности, а также несвоевременное исполнение клиентских платежей, говорится в сообщении Банка России.

Созданный в 1990 году банк из-за изменений законодательства четыре раза менял свою правовую форму и наименование. Своё последнее название — Акционерное Общество «Народный банк Тувы» (АО Банк «НБТ») — организация получила в 2015 году.

В настоящий момент в АО Банк «НБТ» назначена временная администрация.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 38 из 396 российских банков с высокой долей вероятности в течение года могут столкнуться с дефолтом. Об этом говорилось в индексе здоровья банковского сектора, составленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитики рассказали о неприятностях, с которыми могут столкнуться клиенты финансовых организаций — рядовые граждане и предприниматели.