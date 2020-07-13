ЦБ видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/a1a193e2-c508-11ea-afcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России видит пространство для дальнейшего уменьшения ключевой ставки, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, в июне ставка была снижена до 4,5%, что является историческим минимумом.

И данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения, — заявила она в Совфеде.

Набиуллина также отметила, что с начала пандемии коронавируса банки провели реструктуризацию кредитов на сумму 4,3 трлн рублей, подчеркнув, что ЦБ поддерживает идею о возможности частичного снятия средств с индивидуальных инвестиционных счетов.

Она добавила, что портфель кредитов малому бизнесу за январь-май увеличился на 6,4%. При этом глава ЦБ пояснила, что в этом виден элемент вынужденности, когда предприятия из-за падения выручки берут больше займов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 19 июня Банк России впервые с 2015 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых, что является историческим минимумом. Эта ставка имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. Чуть позже председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что средняя ставка по ипотеке в стране в мае текущего года уменьшилась и достигла исторического минимума в 7,4%. Также она сообщила, что почти треть кредитов была выдана по льготной ставке в 6,5%.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин считает, что в результате снижения ключевой ставки ЦБ несубсидируемая ипотека может стать доступнее.